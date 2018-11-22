video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

45 مسلحًا من طالبان ينضمون لعملية السلام فى ننجرهار بشرق أفغانستان

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:11 م
45 مسلحًا من طالبان ينضمون لعملية السلام فى ننجرهار بشرق أفغانستان مسلحو طالبان
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مسئولون محليون أفغان، اليوم الخميس، أن 45 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان من بينهم أربعة قياديين نبذوا العنف وانضموا لعملية السلام فى إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار، عطاء الله خوجياني- فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن المسلحين انضموا لعملية السلام بعد أن تمكنت مديرية الأمن الوطنى الأفغانية من إقناعهم بنبذ العنف.

وأضاف المتحدث أن المسلحين نبذوا العنف، بعدما توصلوا إلى استنتاج فيما يخص الوضع فى البلاد، إلى جانب فقدانهم القدرة على القتال، مشيرا إلى أن المسلحين كانوا ينفذون هجمات فى مناطق موماندارا وخوجيانى وشيرزاد وغانى خيل وأتشين ونازيان.

وبحسب خوجياني، سلَّم المسلحون أكثر من خمسة أسلحة ثقيلة و45 سلاحًا خفيفًا لمديرية الأمن الوطنى الأفغانية.

من جهته، قال أحد المسلحين إنهم شنوا هجمات وأنشطة تدميرية طيلة الأعوام الستة الماضية بناء على تعليمات من دوائر استخباراتية فى دول مجاورة.

وفى السياق ذاته، ذكر المكتب الإعلامى لحكومة إقليم ننجرهار فى بيان أن نحو 300 مسلح انضموا لعملية السلام نظرًا للجهود التى بذلتها مديرية الأمن الوطنى الأفغانية خلال الأشهر الأخيرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 4 جنود وإصابة 7 فى هجوم لطالبان بجنوب غرب أفغانستان

طالبان

ننجرهار

أفغانستان




لا تفوتك
مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة