4 اعتمادات جديدة للأوقاف لتجديد الخطاب الدينى ومخصصات للمستحقين.. تعرف عليها

كتب - إسماعيل رفعت

اعتمدت وزارة الأوقاف، 4 اعتمادات فى مجال مخصصات للمواطنين وافتتاحات لمنشآت فى جانب تجديد الخطاب الدينى، حيث اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة اليوم الخميس افتتاح اثنتين وعشرون مدرسة علمية جديدة ليصل عدد المدارس العلمية إلى 139 مدرسة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطي .

قال بيان صحفى، إن القرار يأتى في إطار سعي وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وتجديد الخطاب الديني.

وبالتزامن مع زيارة د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لمحافظة شمال سيناء يتم افتتاح مسجد الجنايني بمدينة بئر العبد غدًا الجمعة، ويقوم بأداء خطبة الجمعة الشيخ سيد حمزة مفتش المساجد بمدينة بئر العبد .