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27 ديسمبر.. آخر اجتماعات البنك المركزى لبحث أسعار الفائدة فى 2018

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:03 ص
27 ديسمبر.. آخر اجتماعات البنك المركزى لبحث أسعار الفائدة فى 2018 طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب – أحمد يعقوب
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تبحث لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، يوم الخميس 27 ديسمبر 2018، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت الفائدة، وهو آخر اجتماع لبحث الفائدة فى 2018.
 
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
 
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
 

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