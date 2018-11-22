22 مدرسة علمية جديدة تفتتحها الأوقاف ضمن 139 كيانا علميا.. تعرف عليها

كتب - إسماعيل رفعت

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الخميس، افتتاح اثنتين وعشرون مدرسة علمية جديدة ليصل عدد المدارس العلمية إلى 139 مدرسة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطى.

قال بيان صحفى إن القرار يأتى فى إطار سعى وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتجديد الخطاب الدينى، وذلك على النحو التالى:

مديرية أوقاف القاهرة وعدد المدارس الجديدة بها (1):