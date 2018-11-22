22 مدرسة علمية جديدة تفتتحها الأوقاف ضمن 139 كيانا علميا.. تعرف عليها

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الخميس، افتتاح اثنتين وعشرون مدرسة علمية جديدة ليصل عدد المدارس العلمية إلى 139 مدرسة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطى.
قال بيان صحفى إن القرار يأتى فى إطار سعى وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتجديد الخطاب الدينى، وذلك على النحو التالى:
مديرية أوقاف القاهرة وعدد المدارس الجديدة بها (1):
|المسجد
|المحاضر
|الكتاب العلمي
|
المسجد الجامع بمدينتي
إدارة
القاهرة الجديدة
|الشيخ / محمود محمد الأبيدي
|الشمائل المحمدية
|الشيخ / محمد عثمان خلف
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|الشيخ / حازم جلال محمود سالم
|رياض الصالحين
|الشيخ / يسري محمود عزام
|الحكم العطائية
|الشيخ / فضل هاشم سيف السيد
|المنتخب في التفسير
مديرية أوقاف الوادي الجديد وعدد المدارس الجديدة بها ( 1 ):
|المسجد
|المحاضر
|الكتاب العلمي
|
مسجد بلال بن رباح
بالخارجة
|د / أحمد محمد أحمد سالم
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|الشيخ / محمد ناصر أحمد أيوب
|الشمائل المحمدية
|الشيخ / علي أحمد حسن سيد
|المنتخب في التفسير
|الشيخ / محمد فهيم محمد أحمد
|الحكم العطائية
|الشيخ / محمد رفعت عبد الجواد
|دليل الفالحين
|المسجد
|المحاضر
|الكتاب العلمي
|
المسجد الكبير
إدارة
المراغة
|د / سراج الدين أحمد عمران
|المنتخب في التفسير
|د / أحمد رمضان محمد حسانين
|دليل الفالحين
|الشيخ / منصور مصطفى منصور
|الشمائل المحمدية
|الشيخ / محمد السيد طه حسانين
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|الشيخ / عمر مصطفى محمد علي
|الحكم العطائية
|
مسجد المؤسسة الإسلامية
إدارة جهينة
|الشيخ / محمود فتحي أبو الليل عبد الرحيم
|المنتخب في التفسير
|الشيخ / حموده عبد الرحمن علي محمد
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|الشيخ / مصطفى عليش محمد محمد
|دليل الفالحين
|الشيخ / محمد ضياء الدين السيد
|الشمائل المحمدية
|الشيخ / محمود محمد عبد الرحيم
|الحكم العطائية
مديرية أوقاف شمال سيناء وعدد المدارس الجديدة بها (3) :
|المسجد
|المحاضر
|الكتاب العلمي
|
مسجد الرحمن
إدارة
الحسنة
|د / عصام محمد الهادي عبد المقصود
|المنتخب في التفسير
|د / مسعد يوسف فتحي مصطفى
|الشمائل المحمدية
|الشيخ / مجاهد وحيد مجاهد عبد الغني
|دليل الفالحين
|الشيخ / محمود سعيد محمود إبراهيم
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|الشيخ / أحمد أبو القاسم علي
|الحكم العطائية
|
مسجد المحطة
إدارة
بئر العبد
|الشيخ / إسلام أحمد عبد اللطيف
|الشمائل المحمدية
|الشيخ / محمد جمال عبد اللطيف
|الحكم العطائية
|الشيخ / التهامي محمود محمد التهامي
|المنتخب في التفسير
|الشيخ / محمد صبري الششتاوي شلبي
|تدريب الراوي
|الشيخ / محمد ممدوح نظيم حسانين
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|
مسجد أم القرى
بالعريش
|الشيخ / محمد إبراهيم محمد إبراهيم
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|الشيخ / سعد عمر سعيد محمد
|المنتخب في التفسير
|الشيخ / جلال خميس أبو مسلم
|الشمائل المحمدية
مديرية أوقاف مطروح وعدد المدارس الجديدة بها ( 4 ) :
|المسجد
|المحاضر
|الكتاب العلمي
|
1-المسجد الحرمين
إدارة
غرب مطروح
|الشيخ / محمد أنور محمد إسماعيل
|المنتخب في التفسير
|الشيخ / محمد عبد العزيز طه الشعراوي
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|الشيخ / السعيد فوزي بدوي جاد
|شرح رياض الصالحين
|الشيخ / سامي سالم عبيد
|الحكم العطائية
|الشيخ / سعد علي إبراهيم الشافعي
|الشمائل المحمدية
|
2-مسجد الشبان المسلمين
إدارة
غرب مطروح
|الشيخ / محمد أنور محمد إسماعيل
|المنتخب في التفسير
|الشيخ / محمد عبد العزيز طه الشعراوي
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|الشيخ / إبراهيم شحاته الفار
|الحكم العطائية
|الشيخ / سعيد أحمد محمد شكر
|الشمائل المحمدية
|الشيخ / محمد محمود مصطفى
|شرح رياض الصالحين
|
3-مسجد الإفراد
إدارة
شرق مطروح
|الشيخ / علي عبد ربه عبد الغفار
|الشمائل المحمدية
|د / صلاح مصطفى شنيشن
|المنتخب في التفسير
|الشيخ / صبحي سعيد إبراهيم
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|الشيخ / محمود عمر الفاروق فخر
|الحكم العطائية
|الشيخ / أنور محمد متولي
|شرح رياض الصالحين
|
4-مسجد القرية الحمراء
إدارة
الحمام
|الشيخ / عياد حسن حسن ساس
|تدريب الراوي
|الشيخ / مختار أحمد مختار
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|الشيخ / محمد الصافي عبد الله
|المنتخب في التفسير
|الشيخ / محمد محمود محمد جمعة
|الشمائل المحمدية
|الشيخ / وائل محمد منصور بكر
|الحكم العطائية
|المسجد
|المحاضر
|الكتاب العلمي
|
مسجد العباسي
شبين الكوم
|د / محمد السيد عبد الرازق
|الشمائل المحمدية
|الشيخ / محفوظ خطاب محمد خطاب
|الحكم العطائية
|الشيخ / سمير فوزي سلامة
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|الشيخ / محمود محمد مرسي
|المنتخب في التفسير
|الشيخ / ممدوح محمد فوزي
|دليل الفالحين
|
مسجد الغامري
أشمون
|د/ عبد الفتاح فاروق إبراهيم
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|د / إبراهيم عبد العاطي
|دليل الفالحين
|الشيخ / محمد سعيد جابر
|الشمائل المحمدية
|الشيخ / أنور محمد محمد عبد النبي
|الحكم العطائية
|الشيخ / محمد السيد عبد الغني
|المنتخب في التفسير
|
مسجد أولاد غانم
إدارة
منوف
|الشيخ / فتحي رمضان الزغم
|دليل الفالحين
|الشيخ / غريب غريب السيد خليفة
|الشمائل المحمدية
|الشيخ / حمادة عبد المقصود مراد
|الحكم العطائية
|الشيخ / السيد فتحي مدكور
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|الشيخ / سمير مرزوق الصعيدي
|المنتخب في التفسير
|
مسجد عمارة
إدارة
قويسنا
|الشيخ / حسام محمد علي الشتيحي
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|الشيخ / أحمد عشماوي زيدان
|المنتخب في التفسير
|الشيخ / علي علي إبراهيم سليمان
|دليل الفالحين
|الشيخ / عمرو السيد عبد المقصود
|الشمائل المحمدية
|الشيخ / عصام الدين أبو العزم القلشي
|الحكم العطائية
|
مسجد موسى العليمي
إدارة
بركة السبع
|الشيخ / ضياء الدين سليمان خليفة
|تدريب الراوي
|الشيخ / أسامة عبد الحميد قاسم
|الشمائل المحمدية
|الشيخ / محمد محمود محمد القويسني
|الحكم العطائية
|الشيخ / سامي إبراهيم علام
|المنتخب في التفسير
|الشيخ / مجدي عبد الحميد عبد العزيز
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|المسجد
|المحاضر
|الكتاب العلمي
|
المسجد الكبير كتامة
إدارة
بسيون
|الشيخ / محمود ربيع حسام الدين
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|د / خالد إسماعيل أحمد
|الحكم العطائية
|د / محمد إبراهيم محمد بخيت
|المنتخب في التفسير
|د / صلاح الدين محمد أمين
|دليل الفالحين
|الشيخ / عصام كمال بسيوني
|الشمائل المحمدية
|
مسجد الخواص
إدارة
سمنود
|د / جمال عبد الحميد حسن
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|الشيخ / فرج علي فرج الأسود
|الحكم العطائية
|الشيخ / محمد بلال مجاهد سعد
|المنتخب في التفسير
|الشيخ / حامد عبد الرحمن محمد
|تدريب الراوي
|د / خالد عبد الله حسن
|الشمائل المحمدية
|
مسجد الحصاوي
إدارة
كفر الزيات
|الشيخ / السيد عطية سليمان
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|د / رضوان فاروق النحراوي
|الحكم العطائية
|د / صابر محمد أحمد القلشي
|المنتخب في التفسير
|د / محمد عبد السلام محمد أحمد
|تدريب الراوي
|الشيخ / مصطفى عبد النبي أبو اليزيد
|الشمائل المحمدية
|
مسجد أبو الفضل الوزيري
إدارة
المحلة ثان
|الشيخ/ رضا محمد ولي الدين عبد العاطي
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|د / حمدان محمد أبو الفتوح
|الحكم العطائية
|د / عبد الكريم أحمد مغاوري
|المنتخب في التفسير
|الشيخ / مسعد محروس محمد فرحات
|تدريب الراوي
|الشيخ / إيهاب فراج أحمد زلط
|الشمائل المحمدية
|
مسجد عيد
إدارة
زفتى
|الشيخ / أحمد محمد عبد الرحمن مصطفى
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|الشيخ / عادل عبد الله توفيق
|الحكم العطائية
|د / جمال طه علي عبده
|المنتخب في التفسير
|الشيخ / محمد محمود محمد أبو عكاشة
|تدريب الراوي
|د / سامح محرز الصارم
|الشمائل المحمدية
مديرية أوقاف جنوب سيناء وعدد المدارس الجديدة بها (1) :
|المسجد
|المحاضر
|الكتاب العلمي
|
مسجد أبو زنيمة إدارة الزينية
|الشيخ / عبد الله عبد الحي سليمان
|الشمائل المحمدية
|الشيخ / أحمد رمضان محمود الحضري
|الحكم العطائية
|الشيخ / محمد مصطفى محمد عبد الرازق
|بداية المجتهد ونهاية المقتصد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة