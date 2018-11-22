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16.2 مليار جنيه حجم التمويل متناهى الصغر بنهاية الربع الثالث من 2018

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:00 م
16.2 مليار جنيه حجم التمويل متناهى الصغر بنهاية الربع الثالث من 2018 منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر
كتب هانى الحوتى
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قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، واصلت تحقيق معدلات نمو ملحوظة فى نهاية الربع الثالث من عام 2018، بنحو 78% لتصل إلى 16.242 مليار جنيه، مقابل 9.121 مليار جنيه فى  نهاية الربع الثالث من عام 2017.

 

أضافت أن ارتفاع قيمة المحفظة الائتمانية صاحبها نمواً كبيراً فى  عدد مستفيدى  التمويل متناهى  الصغر، إذ زادت قاعدة العملاء بواقع 26%، لتحقق 3.030 مليون عميل فى  نهاية الربع الثالث من عام 2018، بدلاً من2.412 مليون جنيه فى  نهاية الربع الثالث من 2017.

 

أشارت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تربعت على عرش الجهات التى  توفر التمويل متناهى الصغر من حيث قيمة المحفظة الائتمانية وقاعدة المستفيدين، وزاد عدد المستفيدين بنسبة 14%، ليحقق 1.874 مليون عميل فى نهاية الربع الثالث من عام 2018، كما سجلت المحفظة الائتمانية 5.921 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 43% نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بالمقارنة بأرقام نهاية الربع الثالث من 2017.

 

وأضافت منى ذو الفقار، أن شركات التمويل متناهى  الصغر احتلت المركز الثانى  من حيث عدد المستفيدين، ليصل إلى 808 ألف عميل بنسبة نمو 71% عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما استحوذت تلك الشركات على المركز الثالث من حيث قيمة المحفظة الائتمانية للقطاع، لتسجل 4.702 مليار جنيه محققةً بذلك أعلى معدل نمو بين كافة الجهات المانحة للتمويل بواقع 138% عن سنة المقارنة.

 

وحصدت البنوك (بتمويل مباشر أقل من 100 ألف جنيه للأفراد والشركات) المرتبة الثالثة من حيث عدد العملاء، ليصل إلى 348 ألف عميل نهاية الربع الثالث من عام2018، بنسبة نمو بلغت 16% عن نفس الفترة من عام2017، بينما سيطرت على المركز الثانى  من حيث قيمة المحفظة الائتمانية، مسجلةً 5.619 مليار جنيه، بنسبة نمو 87% خلال فترة المقارنة.

 

وأرجعت رئيس مجلس إدارة الاتحاد، النمو المطرد لصناعة التمويل متناهى  الصغر إلى التعاون المثمر مع عدد من الجهات المعنية أبرزها البنك المركزى  المصرى  والهيئة العامة للرقابة المالية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب شركة ضمان مخاطر الائتمان، والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.

 


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