video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد يستقبل ولى العهد السعودى

الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:32 م
ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد يستقبل ولى العهد السعودى الشيخ محمد بن زايد وولى العهد السعودى
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال استقباله ولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وأشار محمد بن زايد إلى أن هناك آفاقًا واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر الإمارات والسعودية..حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.
وشدد ولى عهد أبو ظبي، على أن الإمارات ستظل دومًا وطنًا محبًا وسندًا وعونًا لأشقائها فى المملكة العربية السعودية.

وكان الديوان الملكى السعودى قد أعلن، فى وقت سابق اليوم، أن ولى العهد السعودى سيبدأ جولة خارجية تشمل عدة دول عربية، بناءً على توجيه العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، وفقًا ذكره بيان أصدره الديوان الملكي، أن جولة ولى العهد تأتى انطلاقًا من حرص المملكة على تعزيز العلاقات إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة فى المجالات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"شخصية نفتخر بها" هاشتاج يتصدر ترند السعوية.. ومغردون يختارون محمد بن سلمان

خالد بن سلمان: السعودية والإمارات ماضيتان بدعم أشقائنا الشعب اليمنى العزيز

الامارات

السعودية

زيارة

سياسة




لا تفوتك
مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة