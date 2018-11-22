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ولى العهد السعودى يغادر المملكة لزيارة عدد من الدول العربية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 06:42 م
ولى العهد السعودى يغادر المملكة لزيارة عدد من الدول العربية ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
وكالات
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قالت وكالة الأنباء السعودية، واس، نقلا عن الديوان الملكى، إنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة فى المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فقد غادر صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الخميس لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة .

 


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