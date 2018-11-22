وكيل تعليم كفر الشيخ تنفى وجود تعاقدات لخريجى الكليات المتعددة

نفت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم فى كفر الشيخ ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعى عن وجود تعاقدات بالمديرية لخريجى الكليات المتعددة، مطالبة بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات وعدم تصديق ما يتم تداوله.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم فى كفر الشيخ، فى بيان لها، أن تعليم كفر الشيخ جزء من وزارة التربية والتعليم وعندما يعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم عن وجود تعاقدات سيتم نشر ذلك على الصفحة الرسمية لإعلام تعليم كفر الشيخ.