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وكيل تعليم الغربية يتفقد المدرسة الرسمية الدولية بطنطا

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:28 م
وكيل تعليم الغربية يتفقد المدرسة الرسمية الدولية بطنطا جانب من الجولة
الغربية – مصطفى عادل
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قام الشناوى عايد  وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتفقد عددا من المدارس بإدارة شرق طنطا التعليمية للاطمئنان على حسن انتظام وسير العملية التعليمية.

حيث قام بزيارة تفقدية لمقر المدرسة الرسمية الدولية (بطنطا بسبرباى)، وذلك للاطمئنان على استقرار حالة المدرسة ومدي جاهزيتها للعمل، وتضمنت الجولة تفقد قاعات المدرسة للتأكدمن استكمال الاثاث والتجهيزات استعدادا لافتتاحها.

يأتي ذلك في اطار توجيهات اللواء هشام سعيد محافظ الغربية بتحقيق الانضباط ونجاح المنظومة التعليمية بالمدارس.

كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة محمد الخولى الابتدائية بسبرباى، واطمأن إلى انتظام الطلاب ، وتسليم الكتاب المدرسى، وقام بتفقد بعض الفصول والمكتبات وغرف الأنشطة، وشدد علي الاهتمام بالنظافة وتفعيل حصص الانشطة وتدريس الحاسب الآلي داخل المعمل ، واطمأن أيضاً إلى متابعة الغياب اليومي للطلاب الكترونيا وبالسجلات الورقية

كما طالب المعلمين بضرورة التركيز علي الفهم وليس التلقين تماشيا مع اهداف منظومة التعليم الجديدة.

كما  حث الطلاب على التركيز والتدريب المستمر لإكتساب المهارات ومواكبة التطور العلمي

وخلال زيارته للمدرسة لاحظ وجود بعض السلبيات الفنية ، فقرر إحالة مدير المدرسة وبعض العاملين للتحقيق، وكلف مدير إدارة شرق طنطا بمتابعة التحقيق مع مسئول الشئون القانونية والمتابعة .

 

 


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