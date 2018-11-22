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وفد من برنامج تطوير التعليم يجمعون تبرعات مادية لمستشفى الأورام بالأقصر

الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:30 ص
وفد من برنامج تطوير التعليم يجمعون تبرعات مادية لمستشفى الأورام بالأقصر وفد من برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني
الأقصر - أحمد مرعى
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زار وفد من برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، لدعم مرضى السرطان وإدخال البهجة على قلوبهم، وذلك على هامش تواجدهم بمحافظة الأقصر فى أسبوع التعليم الفنى بدعم من وزارة التجارة والصناعة، وقدم الوفد تبرعاً مادياً لدعم المستشفى جمعوه فيما بينهم، كما تبرعوا بالدم لصالح مرضى المستشفى.
 
ويعتبر برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET ممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، وضم الوفد خلال الزيارة 69 طالبا و21 مشرفا، وعدد من أعضاء شركه TVET، وتعرفوا خلال زيارتهم على تفاصيل علاج المرضى فى أقسام العلاج الكيماوى والعلاج الإشعاعى وكيفية تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية حول العالم.
 
كما رافق قيادات فريق العلاقات العامة بالمستشفى، وفد البرنامج خلال الزيارة فى جولة داخل إنشاءات المرحلة الثالثة التى يجرى العمل فيها حالياً، ووعدوا بتقديم كل أوجه الدعم للمستشفى خلال زيارتهم المقبل للمحافظة، مؤكدين أن المستشفى تقدم خدمة تضاهى المستشفيات العالمية بأرض صعيد مصر.
 
الشباب يلتقطون صورا تذكارية داخل مستشفى أورام الأقصر
الشباب يلتقطون صورا تذكارية داخل مستشفى أورام الأقصر

جولة الشباب بالبرنامج داخل أقسام المستشفى
جولة الشباب بالبرنامج داخل أقسام المستشفى

قيادات المستشفى يشرحون تفاصيل العمل
قيادات المستشفى يشرحون تفاصيل العمل

وفد البرنامج والشباب المشاركين بالزيارة يتبرعون بالدم لمرضي السرطان بالأقصر
وفد البرنامج والشباب المشاركين بالزيارة يتبرعون بالدم لمرضي السرطان بالأقصر

وفد من برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى
وفد من برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى
 

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