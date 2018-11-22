وزير خارجية إيطاليا: لا يمكن تجاهل الدور الروسى فى الأزمة الليبية

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نفى وزير الخارجية الإيطالى إينزو موافيرو ميلانيزى اليوم الخميس وجود خلاف مع فرنسا بشأن الهدف المشترك المتمثل فى تحقيق الاستقرار والديمقراطية فى ليبيا..مشيرا الى أنه من غير المعقول تجاهل روسيا فى حل الأزمة الليبية نظرا لأهمية دورها.

وقال ميلانيزى - فى مقابلة مع صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية نقلتها وكالة أنباء "آكى" - "حتى فى إطار متكامل مثل منظومة الاتحاد الأوروبى، فإن المنافسة بين الدول الأعضاء أمر طبيعى".

وأضاف "بالنسبة لليبيا، لا أرى تصدعا فى المواقف مع فرنسا بشأن المقصد المشترك للتوصل إلى حل لتحقيق الاستقرار والديمقراطية، ومع ذلك، فمن الطبيعى أن يحاول كل منا القيام بدور أكبر" فى ليبيا.