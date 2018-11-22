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وزير المالية: ندرس حالة الأسواق العالمية لطرح سندات مصر فى الخارج

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:59 م
وزير المالية: ندرس حالة الأسواق العالمية لطرح سندات مصر فى الخارج محمد معيط وزير المالية
كتب – أحمد يعقوب
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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تدرس حالة الأسواق الدولية وستعلن التوقيت المناسب لطرح السندات الدولية لمصر، لافتًا إلى أن انخفاض أسعار البترول عالميًا، يرجع إلى الهدوء النسبى فى الأحداث السياسية العالمية.
 
وأضاف وزير المالية، خلال افتتاح مبنى الضرائب العقارية الجديد بمدينة الشيخ زايد، أنه يطمح فى توجيه كل إيرادات الدولة للتعليم والصحة وتحسين خدمات المواطنين ومعيشتهم، لكن المصروفات الحتمية من أجور ومعاشات المصروفات ديون أمور لابد من وضعها فى الاعتبار، مؤكدًا أن هناك 3 أولويات خلال الفترة المقبلة تشمل زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل فضلا عن تحسين حياة المواطنين ونبذل جهدنا لتحقيق هذه الأهداف، لافتًا إلى أن وزارة المالية تتبى سياسة استقرار السياسات الضريبية.
 
 

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