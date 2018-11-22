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وزير الكهرباء: محطة الطاقة الشمسية بأسوان الأكبر على مستوى العالم

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:22 م
وزير الكهرباء: محطة الطاقة الشمسية بأسوان الأكبر على مستوى العالم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتب محمود راغب
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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء عانى كثيرا فى 2014، حيث كان يتم تخفيض الأحمال لـ6 آلاف ميجا وات، حيث كان يعانى من حوالى 25% من الشعب من الانقطاع المتكرر للكهرباء، لافتا إلى أن تخفيض الأحمال بدأت منذ عام 2008 ووصلت ذروتها فى 2014 .

 

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مستقبل الطاقة المتجددة فى مصر مستقبل واعد ونحن مهتمين بتقوية شركاتنا والربط مع العديد من الدول بينها والأردن وليبيا وغيرها .

 

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة بعنوان "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" ضمن برنامج عمل "يوم مصر" بختام فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى تم اطلاقه فى نسخته الثانية الاثنين الماضى، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان "الانطلاق نحو العمل".
 

 

وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نعمل حاليا فى الربط مع للسودان ومتوقع فى نهاية الشهر القادم البدء التجربة المبدئية، مشيرا إلى أنه هناك أيضا مشروع خط ربط مع السعودية وهو حاليا فى مرحلة الدراسة النهائية .

 

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أننا نعتمد بدرجة عالية جدا على القطاع الخاص فى الاستثمار فى الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن ما يحدث فى مصر فى مجال الكهرباء والطاقة يدرس .

 

وقال شاكر أن محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسون ستكون أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم وسيتم الانتهاء منها فى الربع الأول أو الثانى فى العام القادم وتفتح مجال عمل لـ10 آلاف فرصة عمل ومقامة على 37 كم متر مربع.

 

وكشف وزير الكهرباء أنه بشأن منظومة العدادات الذكية، تم الانتهاء من تركيب حوالى 6.6 مليون عداد ذكى حتى الآن، قائلا: "عشت فى انجلترا 4 سنوات ولم تنقطع الكهرباء ولو ثانية وسنصل لهذا الأمر فى مصر".


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

فرعون

سياده الوزير

عدم أنقطاع الكهرباء ده شئ طبيعى مش معجزه. الإنجاز الحقيقي هو أن تنخفض أسعار الكهرباء التى أصبحت غير طبيعيه فى بلد مثل مصر فى هذه الظروف و خصوصا أنكم صرفتوا مكافآت 12 شهر للعاملين و ده معناه أن عندكم فائض فى الفلوس . مش كده و الا ايه؟

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