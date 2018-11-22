أعلن كالا مونتارى وزير الدفاع فى النيجر مقتل 6 موظفين على الأقل في هجوم شنه مسلحون متطرفون على فريق حفر آبار تابع للمؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه (فوراكو)، التى تعمل برؤوس أموال فرنسية.
وقال مونتارى - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس - إن الهجوم وقع فى منطقة "تومور" شرق مدينة "ديفا"، مُحملا جماعة "بوكو حرام" المسؤولية عنه.
وتنشط جماعة "بوكو حرام" الإرهابية بالأساس في نيجيريا، وفى العام 2015 بايعت تنظيم "داعش" وغيرت أسمها إلى "ولاية غرب افريقيا".
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