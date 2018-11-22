وقال مونتارى - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس - إن الهجوم وقع فى منطقة "تومور" شرق مدينة "ديفا"، مُحملا جماعة "بوكو حرام" المسؤولية عنه.

وتنشط جماعة "بوكو حرام" الإرهابية بالأساس في نيجيريا، وفى العام 2015 بايعت تنظيم "داعش" وغيرت أسمها إلى "ولاية غرب افريقيا".