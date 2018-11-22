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وزير الداخلية يشيد بجهود الشرطة البريطانية والأمن الداخلى لمكافحة الإرهاب

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:53 م
وزير الداخلية يشيد بجهود الشرطة البريطانية والأمن الداخلى لمكافحة الإرهاب وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد
رويترز
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قال وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد إن الحكومة والشرطة وجهاز الأمن الداخلى (إم.آى 5) يبذلون كل ما فى وسعهم لمواجهة تهديد الإرهاب المتصاعد وأجروا عمليات مراجعة منذ وقوع هجمات دامية العام الماضى.

وأضاف جاويد "بعد الهجمات، أجرت الحكومة والشرطة و(إم.آى 5) سلسلة من المراجعات الجادة لضمان أن نبذل جميعنا كل ما بوسعنا لمواجهة خطر الإرهاب المتصاعد".

وتحدث جاويد بعد أن قالت لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان إن جهاز (إم.آى 5) أضاع فرصا محتملة لمنع تفجير انتحارى فى مانشستر فى عام 2017. وقال جاويد "أشكر لجنة المخابرات والأمن على تقريرها الذى سندرسه ونرد عليه رسميا فى الوقت المناسب".

 

 


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