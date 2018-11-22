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وزير الخارجية فى ضيافة مجلس الأعمال المصرى الكندى 5 ديسمبر المقبل

الخميس، 22 نوفمبر 2018 07:00 ص
وزير الخارجية فى ضيافة مجلس الأعمال المصرى الكندى 5 ديسمبر المقبل المهندس معتز رسلان
كتب عبد الحليم سالم
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يستضيف مجلس الأعمال المصرى الكندى، والمجلس المصرى للتعاون الدولى وزير الخارجية سامح شكرى فى لقاء حول سياسة مصر الخارجية المكاسب والتحديات.

وقال المهندس معتز رسلان رئيس المجلس لـ"اليوم السابع" إن مصر نجحت من خلا سياستها الخارجية فى استعادة دورها الكبير بين مختلف دول العالم وبين الدول الإفريقية.

وأضاف رسلان أن ما تم قوبل بتحديات كثيرة وتشويه لصورة مصر من جماعة الإخوان، مما يتطلب زيادة التواصل بهدف تصحيح الصورة تماما عن مصر مع استعادة الريادة المصرية مما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد.

وقال إنه من المنتظر أن يتم فتح نقاش حول تلك الملفات مع وزير الخارجية سامح شكرى يوم 5 ديسمبر الشهر المقبل بمشاركة أعضاء المجلس.


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