وزير التعليم: كل يوم تأخير عن تطوير المنظومة هناك أجيال تحرم من تعليم جيد

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، هناك إيمان كبير وعميق بالقيادة السياسية بالدولة بأهداف التنمية المستدامة 2030 ونعمل جميعا فى الحكومة من أجل ذلك.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال مائدة مستديرة بعنوان الابتكار والبحث العلمى فى خدمة التنمية المستدامة، ضمن برنامج عمل "يوم مصر" بختام فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى تم إطلاقه فى نسخته الثانية الاثنين الماضى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان "الانطلاق نحو العمل"، أن تحقيق التنمية المستدامة 2030 عاوز صبر لكى نصل لما نصبوا له.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى ضرورة بناء الطفل من "كى جى"، قائلا "كل يوم بنتأخر فيه عن تطوير التعليم هناك أجيال تحرم من تعليم كويس".

وأشار الوزير إلى أنه كان لابد من الإسراع فى إطلاق نظام التعليم الجديد وهو نظام مبشر، ويعد بمثابة استثمار حقيقى فى الأجيال المقبلة، قائلا "رسمنا إطار عام للمناهج بشكل جديد وبدأنا تنفيذه على مراحل كى جى 1 و2 و3 وهناك مئات البشر مش بتنام فى الوزارة للانتهاء من المناهج الجديدة".

وأوضح شوقى أن الكتب والمناهج بنظام التعليم الجديد متاحه لأفقر طفل فى مصر كما هو متاح لأغنى طفل.