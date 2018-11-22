وزير التعليم العالى يفتتح المؤتمر الدولى الخامس لقسم علاج الأورام بطب عين شمس

كتب وائل ربيعى

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لقسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة عين شمس تحت عنوان (التطورات المتلاحقة في علاج الأورام حول العالم والأنماط المستحدثة في العلاج الإشعاعي والمناعي والكيميائي والموجه)، والذى نظمه قسم علاج الأورام بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لعلاج الأورام (ASCO)، والجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعي (ESTRO)، والجمعية العربية للأورام (AMAAC)، بحضور د.محمود المتينى عميد كلية طب جامعة عين شمس، ود. محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، ود. إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وفى بداية كلمته أشاد الوزير بتنظيم قسم علاج الأورام بكلية الطب لمؤتمره الدولى الخامس والأنشطة العديدة التى يقدمها، مشيراً إلى أن المؤتمر يتضمن 12 جلسة علمية على مدار يومين و6 ورش عمل وبرامج تدريبية تمنح شهادات خاصة ومعتمدة بمشاركة 700 من الأطباء والأساتذة والمتخصصين فى مجال علاج الأورام من مصر وبعض الدول العربية والأوروبية حيث يستضيف المؤتمر 21 خبيرا لعلاج الأورام من 12 دولة عربية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف عرض آخر التطورات والمستجدات فى علاج الأورام حول العالم والأنماط المستحدثة فى العلاج الإشعاعى والمناعى والكيميائى بما يساهم فى تحقيق أفضل خدمة تعليمية وصحية لمرضى الأورام، مشيداً بمشاركة الجمعية الأمريكية للأورام، والجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعى، والجمعية العربية للأورام فى تنظيم المؤتمر والذى يعكس مدى الثقة والتعاون المثمر بين قسم الأورام وهذه الجمعيات.

وأكد د. عبد الغفار أن المؤتمر يعد فرصة مهمة لتبادل الآراء والمعلومات والخبرات والتجارب وخاصة الدولية، فضلاً عن أنه يعتبر ملتقى للتواصل والتفاعل حول أحدث المستجدات فى مجال التشخيص والعلاج، مشيراً إلى أن مشاركة لجنة الصحة فى المؤتمر يعكس الاهتمام السياسى بهذا المؤتمر.

ومن جانبه أشار د. محمود المتينى إلى أن المؤتمر يناقش العديد من المحاور منها الكشف المبكر والتعاون العربي والإفريقي في علاج الاأورام، والدور الخاص بالجمعيات الأهلية في تحسين الخدمات الصحية، مؤكداً أهمية توقيع اتفاقيات تعاون وإجراء أبحاث علمية مشتركة بين الجهات المشاركة فى المؤتمر والجامعات بما يساهم فى تقديم الخدمة العلاجية والطبية لمرضى الأورام.

كما أكد د. محمد العمارى على ضرورة التعاون بين الجامعة والبرلمان، وأنه داعم لمنظومة الطب وخاصة علاج الأورام، مشيراً إلى أن البرلمان يقدم الدعم للمستشفيات الجامعية، مضيفاً أن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات فى مجال علاج الأورام الذى يهدد حياة الكثير من المرضى على مستوى العالم، مطالباً بأن تصب توصيات المؤتمر فى مصلحة المرضى.