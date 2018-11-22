وزير التعليم العالى: نعالج 20 مليون مواطن بالمستشفيات الجامعية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن الطالب هو محور استراتيجية تطوير التعليم العالى، مشيرا إلى أنه تم إرسال خطابات للوزارات المختلفة، لسؤالهم عما يحتاجونه من البحث العلمى للعمل عليه.

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال مائدة مستديرة بعنوان الابتكار والبحث العلمى فى خدمة التنمية المستدامة، وذلك ضمن برنامج عمل "يوم مصر" بختام فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى تم اطلاقه فى نسخته الثانية الاثنين الماضى، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان "الانطلاق نحو العمل"، "لو لم نستعد للثورة الصناعية هنكون متأخرين"، لافتا أنه تم اتخاذ قرار بفتح تخصصات جديدة بالجامعات الحكومية، وإنشاء برامج وكليات جديدة لتواكب التكنولوجيا والثورة الصناعية، تلبية للتنمية المستدامة.

وأشار عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إلى أن المستشفيات الجامعية تعالج نحو 20 مليون مواطن، وتم إجراء أكثر من 12 ألف عملية خلال ثلاثة أشهر ضمن الحملة القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه تم إنشاء 12 حاضنة تكنولوجية، بهدف تشجيع المزيد من المبتكرين للتقدم للحاضنات التكنولوجية.