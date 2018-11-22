وزير التعليم: أجهزة التابلت وصلت لـ3 محافظات وتسليمها خلال ساعات

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مجموعة من أجهزة التابلت وصلت حاليا لـ3 محافظات، ومن المقرر تسليمها خلال ساعات.

وأكد وزير التعليم، خلال مائدة مستديرة بعنوان الابتكار والبحث العلمى فى خدمة التنمية المستدامة، ضمن برنامج عمل "يوم مصر" بختام فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى تم إطلاقه فى نسخته الثانية الاثنين الماضى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان "الانطلاق نحو العمل"، أن نظام التعليم الجديد مشروع قومى، قائلا: "كل البدايات مبشرة وندعو الأهالى تساعدنا فى التطبيق".

وأشار وزير التعليم إلى أنه تم عمل امتحان معيارى للنظام الجديد على عدد كبير من الطلاب بالمرحلة الإعدادية، وكانت النتيجة أن 62% رسبوا فى اللغة العربية.