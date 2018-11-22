وزيرة الصحة تتفقد الوحدات الصحية لمتابعة حملة القضاء على فيروس C بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

بدأت منذ قليل، جولة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، لتفقد مجموعة من الوحدات الصحية بقرى مراكز القليوبية، ومتابعة سير العمل بالوحدات والتأكد من توافر الخدمات التى أعلنتها الوزارة لمرتادى تلك الوحدات، برفقة الدكتور حمدى الطباخ وكيل الوزارة بالقليوبية.

وبدأت الجولة بتفقد الوحدة الصحية بكفر الجمال بطوخ، ثم تتوجه الزيارة لتفقد وحدة صحية بقليوب.

كما تتضمن جولة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سير أعمال مبادرة القضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، فى مراكز صحة الأسرة للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية للوزيرة على أرض الواقع، فى محافظات المرحلة الأولى الـ 9 للمبادرة.

وتهدف جولة وزيرة الصحة بالوحدات الصحية بالقليوبية، الإطمئنان على سير أعمال الحملة، والتعرف على ما إذا كانت تواجه القائمين عليها أية مشاكل من عدمها.