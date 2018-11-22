وزيرة التضامن تصل منتدى «بداية مش نهاية» لعرض قصص نجاح للغارمات

كتب أحمد إسماعيل

وصلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إلى منتدى "بداية مش نهاية" لعرض 500 قصة نجاح للغارمات وهو المنتدى الذى افتتحته الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أطفال السجينات.

واصطحبت نوال مصطفى النجمة نيللي كريم، والنائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، والنائبة آمنة نصير، والكاتب الصحفي محمد عبدالحافظ رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، لتفقد المعرض، حيث أبدوا إعجابهم بالمنتجات من أقمشة وملابس متقنة الصنع، من حيث التنوع وجودة الصناعة.

يذكر أن أعمال المنتدى الختامي لمشروع «حياة جديدة» الذي تقيمه «جمعية رعاية أطفال السجينات»، قد انطلقت صباح اليوم الخميس 22 نوفمبر، برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، لعرض 500 قصة نجاح للغارمات وأطفالهن في مجال التمكين الاقتصادي ودمج الفئات المهمشة والفقيرة، بالشراكة بين الجمعية ومؤسسة دروسوس، وقد حضر المنتدى نقيب المحامين سامح عاشور، ومن الفنانين نيللي كريم وإلهام شاهين والعديد من البرلمانيين ومؤسسات المجتمع المدني.

ويعرض المنتدى نتائج مشروع «حياة جديدة»، بين التمكين الاقتصادي للسجينات الفقيرات داخل سجن القناطر للنساء وخارجه، والتأهيل النفسي لهن وللأطفال، بالإضافة إلى إعادة دمج الأطفال في المجتمع عن طريق الأنشطة الترفيهية والإعلامية.