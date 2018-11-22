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وزيرة التخطيط تفتتح معرض سوق مصر بختام الأسبوع العربى للتنمية المستدامة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:58 م
وزيرة التخطيط تفتتح معرض سوق مصر بختام الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب محمود راغب - تصوير أشرف فوزى
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افتتحت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، معرض سوق مصر، وذلك ضمن برنامج عمل "يوم مصر" بختام فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى تم اطلاقه فى نسخته الثانية الاثنين الماضى، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان "الانطلاق نحو العمل".

 

وجاءت الجلسة الافتتاحية بحضور ومشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات .

 

ويتضمن برنامج عمل اليوم الختامى "يوم مصر" لفعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة مجموعة من الجلسات التى تناقش عدد من الموضوعات التى تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمى، وكيفية الحصول على طاقة نظيفة، إلى جانب القاء الضوء على سوق مصر للتنمية المستدامة.

 

ويهدف الأسبوع العربى للتنمية المستدامة إلى دعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الاممية فى برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية إلى جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التى يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلاً عن توفير منصة حوار للبحث فى قضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.

 

جدير بالذكر أن الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد قامت الاثنين الماضى بإلقاء كلمة رئيس الجمهورية بالجلسة الافتتاحية من فعاليات اليوم الأول بالمؤتمر كما شاركت بأولى جلسات اليوم الأول بعنوان" دور الشراكات الذكية فى تحقيق التنمية المستدامة فى الدول العربية".


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