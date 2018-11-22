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وزيرة البيئة تشهد انطلاق ماراثون الدراجات بمدينة شرم الشيخ.. غدا

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:53 م
وزيرة البيئة تشهد انطلاق ماراثون الدراجات بمدينة شرم الشيخ.. غدا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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تشهد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، غدا، انطلاق فعاليات سباق الدراجات، الذى تم تنظيمه بمدينة شرم الشيخ،  على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى، الذى تستضيفه مصر بمشاركة وفود وممثلى أكثر من 190 دولة خلال الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ.
 
وينطلق السباق من ميدان سوهو لمسافة 8 كيلومتر انتهاءً عند حديقة السلام، ويشارك فيه عدد كبير من المشاركين من مختلف الجنسيات.
 
ويأتى هذا السباق فى إطار توعية الجمهور بأهم القضايا البيئية التى تواجه مصر والعالم أجمع و هى قضية حماية التنوع البيولوجي والتى تستلزم نشر الوعى بشأن آثارها بين كافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم حماية البيئة بالتشارك مع المواطنين للمساهمة فى حماية والحفاظ على سلامة البيئة، كما أنها تمثل دعوة عامة لكل أطياف المجتمع للانضمام للمبادرات المختلفة التى تحقق حماية للبيئة بمختلف عناصرها.
 
 
 

 


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