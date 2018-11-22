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وزيرة البيئة تبحث مع الوفد الكندى تعظيم الدعم السياسى لاتفاقية التنوع البيولوجى

الخميس، 22 نوفمبر 2018 07:12 م
وزيرة البيئة تبحث مع الوفد الكندى تعظيم الدعم السياسى لاتفاقية التنوع البيولوجى ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، برئيس الوفد الكندى، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والمنعقد حاليا بشرم الشيخ.
 
بحث الطرفان خلال اللقاء إمكانية عقد إجتماع رفيع المستوى في مونتريال في أبريل القادم بحضور عدد من وزراء البيئة ورجال الأعمال المعنين بالقطاعات المختلفة وذلك بناء علي طلب الوفد الكندي بغرض تعظيم الدعم السياسي للاتفاقية في الفترة القادمة، ومناقشة إستراتيجية العمل ما بعد 2020 .
 
وأكد رئيس الوفد خلال اللقاء على إستعداد كندا لدعم المبادرة المصرية لمواجهة التدهور في التنوع البيولوجي وآثار التغيرات المناخية بإستخدام أحدث النظم الحديثة .
 
جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر الجارى تحت شعار الإستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الإنسان والكوكب.
 
وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى، فوز كل من ممثلى غانا وأثيوبيا والنيجر و نامبيا والسودان بانتخابات أعضاء المكتب التنفيذى لاتفاقية ناجويا و تأجيل إنتخابات المجلس التنفيذى لاتفاقية قرطاجنة ليوم السبت القادم حتى يتسنى وصول كافة الترشيحات.
 
جاء ذلك بالجلسة العامة المنعقدة اليوم بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي الخاصة باستكمال إجراءات انتخاب أعضاء المكتب التنفيذى خلال فترة رئاسة مصر لمدة عامين. 
 
شملت الجلسة اعتماد عدد من مسودات القرارات الخاصة باتفاقيتى ناجويا وقرطاجنة المعنية بحماية التنوع البيولوجى. 
 
كذلك تم دعوة الوفود للمشاركة بالاحتفالات المقامة خلال المؤتمر بحديقة السلام وتفقد المعرض  للتعرف على منتجات المجتمعات المحلية .
 
جدير بالذكر ان مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجارى تحت شعار الإستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان و الكوكب.
 

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