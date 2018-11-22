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وزيرا الطيران والسياحة يلتقيان عددا من كبار المستثمرين

الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:37 م
وزيرا الطيران والسياحة يلتقيان عددا من كبار المستثمرين الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
كتب هاني عثمان - رحاب نبيل
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استقبل الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الخميس، عددا من كبار المستثمرين الذين يمثلون مختلف المجالات بقطاع السياحة بمقر وزارة الطيران المدنى، وذلك فى إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات وتشجيع مشروعات التنمية بالمناطق السياحية، وفى ضوء الخطة العاجلة التى تنتهجها وزارة الطيران المدنى لتطوير قدرات المطارات المصرية وبخاصة مطارات الجذب السياحى.

تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين قطاعى الطيران المدنى والسياحة لتنشيط حركة السياحة الداخلية وزيادة الحركة الجوية بالمطارات المصرية ومتابعة تنفيذ برنامج تحفيز الطيران 2018/ 2020، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التدفق السياحى إلى مصر بالموسم الشتوى الحالى الذى شهد عودة الكثير من الرحلات لشركات الطيران الأجنبية إلى مناطق الجذب السياحى لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الوزيران والمستثمرين خلال الاجتماع عدد من الخطط الاستثمارية التى تساهم فى رفع معدلات النمو ودعم الاقتصاد القومى بالمناطق السياحية المصرية وبخاصة مدينة الغردقة وشرم الشيخ والجونة والأقصر وأسوان والساحل الشمالى، كما تم دراسة تطوير المناطق الخدمية بمطارات سفنكس وطابا والطور وابوسمبل وسانت كاترين.

كما أشاد الفريق يونس المصرى بالتعاون المستمر والمجهودات المشتركة بين وزارتى السياحة والطيران فى مجال دعم وتنشيط الحركة السياحية، ووجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات امام المستثمرين وخلق آليات جديدة لتحفيز الاستثمار وتطوير المنتج السياحى وتقديم أفضل الخدمات بالمطارات السياحية.

يأتى هذا اللقاء عقب الجولة التفقدية التى قام بها وزير الطيران مطلع الشهر الحالى لمطار طابا الدولى وسانت كاترين فى إطار جولاته التفقدية للمطارات المصرية التى وجه خلالها بضرورة تطوير تلك المطارات الحيوية لخدمة السياحة بمحافظة جنوب سيناء.

 


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