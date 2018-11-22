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وزارة المالية تنجح فى إعادة إصدار سندات دولية فى شريحتين جديدتين

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:53 م
وزارة المالية تنجح فى إعادة إصدار سندات دولية فى شريحتين جديدتين الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب – أحمد يعقوب
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نجحت جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية فى إعادة الإصدار على السندات الدولية التى تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزى المصرى بتاريخ 10 نوفمبر 2016 وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال 8 سنوات و12 سنة استحقاق 2026 و 2030.
 
وقام بنك HSBC  بدور مدير التسوية وتم إتمام عملية الطرح فى 19 نوفمبر 2018 وقام البنك المركزى المصرى بمبادلة الإصدار مع مجموعة من كبرى البنوك الاستثمارية مع "Reverse Repo Banks" هذا وقد تمت الاستعانة بخدمات  كل من مكتب المستشار القانونى الدولى "”Dechert، ومكتب المستشار القانونى المحلى "الشرقاوى وسرحان" لإتمام كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإصدار.
 
جدير بالكر أن إصدار الشريحتين الجدد قد تم إصدارهما بأسعار عائد جيدة وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة والتى أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوربية والآسيوية ونجاح مصر فى هذه الخطوة يؤكد على ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى خاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية الصادرة من مؤسسه موديز فى أغسطس 2018 للتصنيف الائتمانى من مستقرة إلى إيجابية وتقرير صندوق النقد الدولى الذى أشاد بالخطوات التى تم تطبيقها حتى الآن فى برنامج الإصلاح الاقتصادى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة منه، بالإضافة إلى تقرير مؤسسة استاندرد آند بورز هذا الشهر وتأكيدها على ما أصدرته فى شهر مايو الماضى من رفع التصنيف الائتمانى لمصر من B- الى B ومن قدرة مصر على الاستمرار فى تحسين اقتصادها وزيادة معد النمو وتخفيض الدين".
 
ويعد هذا الطرح ضمن أليات تنفيذ الاستراتيجية التى أعدتها وزارة المالية لتنوع مصادر التمويل وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل من خلال إصدار أدوات مالية طويلة الأجل لتخفيض عبء خدمه الدين العام والحد من مخاطر التجديد " Rollover risk "، والاستفادة من الفائدة المنخفضة مقارنة بأسعار العائد الجارية بالسوق المحلى، وتغطيه الاحتياجات التمويلية المتوقعة للحكومة للعام المالى الحالى وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل.
 
وقامت وزارة المالية بإبرام اتفاق مع البنك المركزى المصرى لتحويل المقابل الأجنبى من حصيلة الإصدار بالجنيه المصرى وإضافة القيمة لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى.
 
كانت وزارة المالية نجحت فى 10 نوفمبر 2016، فى إصدار سندات ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصرى، حيث تم اصدار سندات بقيمة 1,360 مليون دولار بعائد سنوى قدره 4.62% تستحق فى 10 ديسمبر 2017، وسندات بقيمة 1,320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 6.75% تستحق فى 10 نوفمبر 2024، وسندات بقيمة 1,320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 7% تستحق فى 10 نوفمبر 2028.
 
 

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