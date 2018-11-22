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وزارة الزراعة تعلن إنشاء مزرعة للإنتاج الحيوانى فى اوغندا

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:40 م
وزارة الزراعة تعلن إنشاء مزرعة للإنتاج الحيوانى فى اوغندا جانب من توقيع العقد
كتب عز النوبى
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وقعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة  للثروة  الحيوانية  والداجنة والسمكية  والجنرال/ جون موجيرا المدير العام لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الأوغندية العقد التنفيذى لإنشاء مزرعة مشتركة للإنتاج الحيوانى، فى أوغندا  بحضور طارق سلام سفير جمهورية مصر العربية فى أوغندا.

وقال الدكتور  عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح، إنه  فى إطار الزخم الحالى الذى تشهده العلاقات المصرية الإفريقية على مختلف الأصعدة ولاسيما المجال الزراعى وكذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتوجهات السياسة الخارجية المصرية بتوطيد العلاقات المصرية الافريقية وخاصة دول حوض النيل، يأتى توقيع العقد التنفيذى لإنشاء مزرعة مشتركة فى مجال تنمية الثروة الحيوانية الاوغندية ضمن خطة مشروع إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية بغرض تأكيد عمق العلاقات المصرية الاوغندية باعتبارها أحد دول حوض النيل الهامة وكذلك تلبية لرغبة الجانب الاوغندية فى نقل الخبرة المصرية فى مجال برامج التسمين المختلفة.

 وقالت   الدكتورة  منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة،  إن  مشروع المزرعة المشتركة مع أوغندا يهدف إلى نقل الخبرة المصرية فى مجال التسمين والتغذية على الأعلاف الخضراء والغير تقليدية إلى الجانب الاوغندي الذى يتميز بوفرة الثروة الحيوانية الكبيرة ولكن غياب المعرفة والخبرة فى مجال التغذية والتسمين. وستقوم المزرعة على مساحة 500 هكتار (1250 فدان تقريبا) مشاركة الاوغندية  قطاع مشروعات الهمة الوطنية الاوغندية حيث يلتزم الجانب المصري بإرسال الخبراء المتخصصين فى مجال المحاصيل والأعلاف وكذلك فى مجال التسمين وامداد المزرعة بالالات المطلوبة فى حين يلتزم الجانب الاوغندي بتوفير المساحة المزرعية المتفق عليها والإنشاءات اللازمة ومصادر المياه والكهرباء والعمالة الفنية الخاصة بالمشروع.

   ويقول   الدكتور  ماهر المغربي المدير التنفيذى لمشروع إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية قال انه سيتم توجيه ناتج المزرعة بعد برامج التسمين المختلفة إلى الذبح بالمجزر المصرى الاوغندي بكمبالا ومنه سيتم تصدير اللحوم إلى مصر كأحد مصادر اللحوم الحمراء ذات الجودة والمذاهب المرغوب للمستهلك المصرى مما يشكل هدف أساسي لسد العجز فى السوق المصرى من اللحوم الحمراء وتنويع مصادر استيراد اللحوم من الدول المختلفة ومنها اوغندا.

 

 

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