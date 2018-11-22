هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت الإسكندرية، مساء اليوم، الخميس، هطول الأمطار المتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة يرافقها انخفاض فى درجات الحرارة.

يأتى ذلك فى إطار موجة الطقس السئ التى تضرب البلاد وحذرت منها هيئة الارصاد الجوية.

من جانبها رفضت شركة الصرف الصحى درجة الاستعدادات القصوى لمواجهه موجة الطقس السئ وانتشار سيارات الشفط فى أماكن التمركز.



أمطار متوسطة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية (1)



أمطار متوسطة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية (2)



أمطار متوسطة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية (3)



أمطار متوسطة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية (4)



أمطار متوسطة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية (5)



أمطار متوسطة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية (6)



أمطار متوسطة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية (7)



أمطار متوسطة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية (8)



أمطار متوسطة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية (9)



أمطار متوسطة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية (10)



أمطار متوسطة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية (11)