نقيب الصيادلة: جثمان الصيدلى أحمد طه يصل مساء الغد من السعودية

كتبت آية دعبس

أكد الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، أن جثمان الدكتور أحمد طه، سوف يصل القاهرة فى الساعة 6.20 مساء غد الجمعة، بالمطار القديم على طائرة الخطوط الجوية السعودية.

وأضاف أنه سيتم التوجه إلى مسجد أبو المكارم أسفل كوبرى الفردوس تقاطع أحمد سعيد مع صلاح سالم لأداء صلاة العشاء، ثم بعد ذلك الصلاة على جثمان الشهيد، ثم دفنه بمقابر الغفير.

أوضح أنه سيتم إقامة عزاء الدكتور أحمد طه يوم الأحد المقبل، عقب صلاة المغرب، بمسجد عمر مكرم واستقبال جموع الصيادلة.

كان نقيب عام الصيادلة، قد اجتمع مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وتم مناقشة كافة الشئون المتعلقة بحقوق الدكتور أحمد طه، وعقد بروتوكول تعاون مع الوزارة لحصر أسماء وعناوين الصيادلة العاملين بالخارج للتواصل معهم، بالإضافة إلى التوعية بالأدوية الممنوعة داخل الدول أو ممنوع اصطحابها خارج جمهورية مصر العربية.

وأصدر تعليمات لجميع النقابات الفرعية لترقب ميعاد وصول الجثمان الدكتور أحمد طه، وتم تجهيز اتوبيسات لنقل الجثمان وتشييع جنازة الفقيد، وتقديم واجب العزاء لأسرته تاكيدًا علي تضامن جموع الصيادلة.