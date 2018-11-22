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نقيب الصيادلة: تشييع جثمان الصيدلى أحمد طه شهيد حادث السعودية.. غدا

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:24 م
نقيب الصيادلة: تشييع جثمان الصيدلى أحمد طه شهيد حادث السعودية.. غدا الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة
كتبت آية دعبس
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اجتمع، منذ قليل، الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وتم مناقشة كافة الشئون المتعلقة بحقوق الشهيد الدكتور أحمد طه، وعقد بروتوكول تعاون مع الوزارة لحصر أسماء وعناوين الصيادلة العاملين بالخارج للتواصل معهم، بالإضافة إلى التوعية بالأدوية الممنوعة داخل الدول او ممنوع اصطحابها خارج مصر.

قال نقيب عام الصيادلة، فى بيان، اليوم الخميس، أنه سيتم الصلاة على جثمان الشهيد، فى السعودية، مساء اليوم، ثم العودة إلى مصر، ومن المنتظر أن يتم الصلاة على الجثمان وتشييع الجنازة غداً الجمعة.

أضاف نقيب عام الصيادلة، أصدر تعليمات لجميع النقابات الفرعية لترقب ميعاد وصول الجثمان الشهيد الدكتور أحمد طه، وتم تجهيز اتوبيسات لنقل الجثمان وتشييع جنازة الفقيد، وتقديم واجب العزاء لأسرته تأكيدًا على تضامن جموع الصيادلة.

 

 


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