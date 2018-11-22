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نقابة أطباء القاهرة: خاطبنا المجلس الأعلى للإعلام لمنع إعلان يسىء للأطباء

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:16 م
نقابة أطباء القاهرة: خاطبنا المجلس الأعلى للإعلام لمنع إعلان يسىء للأطباء نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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قالت الدكتورة سناء فؤاد، أمين نقابة أطباء القاهرة، إن الأطباء أصبحوا يواجهون ضغوطا كبيرة فى عملهم، مشيرة إلى أن هناك أطباء يتبرعون بدمائهم وأموالهم للمرضى دون إعلان ذلك، مشيرة إلى أن هناك نسب من الفساد لكن من غير المقبول تعميمها. 
 
وأكد الدكتور أحمد شوقى أمين صندوق نقابة القاهرة، فى كلمته خلال مؤتمر صحفى: من بداية إذاعة الإعلان المسيئ للأطباء اتخذنا قرارات بعد اجتماع للمجلس، كان من بينها مخاطبة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، لوقف إذاعة الإعلان، لما به من إساءة للفريق الطبى، والنقابة الفرعية ستدعم كافة الخطوات التى ستتخذها النقابة العامة".
 
وأكد أن سرقة الأعضاء "خرافة"، ولا يمكن تطبيقها عمليا، على حد وصفه.
 
 
وأوضح الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الدكتور محمد غنيم عضو مجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية، أكد أن مضمون الإعلان خيال علمى، مشيرا إلى أن مضمون الإعلان يسيئ لمصر، فى حال ترجمته خارجيا، خاصة أن الجميع يعلم تماما صعوبة تطبيق ذلك، مطالبا بالتحقيق فى ذلك.
 
 
 

 


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