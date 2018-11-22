نفين جامع لـ"الشباب":ماتخفوش من قروض المشروعات الصغيرة ..الدولة بتدعمكم

كتب أيمن رمضان

أكدت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،إن المشروعات متناهية الصغر تساهم فى رفع دخل الأسرة وعلى المواطنين عدم التخوف من هذه المشروعات وخاصة فئة الشباب قائلة : للشباب ما تخفوش من القروض ..الدولة تستهدف الشباب بالأساس وكل الراغبين فى الحصول على فرصة عمل "، لأن الدولة بتدعمكم ، مشددة على أنه تم صرف 9,2 مليار جنيه قروض خلال العام الماضى والحالى .

وقالت جامع ، خلال حوارها مع الإعلامى مصطفى بكرى، ببرنامج "حقائق واسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المشروعات الصغيرة بوابة للتنمية الإقتصادية، ولذلك يعمل الجهاز على تقديم أفكار المشروعات وطرحها على الشباب بالإضافة إلى عمل دراسات الجدوى كونها هى معيار نجاح المشروع، مشيرة الى أن الجهاز لديه فروع فى جميع أنحاء الجمهورية لاستخراج كافة المستندات اللازمة والتراخيص المطلوبة للمشروعات ، موضحة أن أن هناك مشروعات بدأت صغيرة ثم حققت نجاحاً كبيراً وأصبح رأس مال هذه المشروعات بالملايين، وأحد المشروعات بدأت بـ50 ألف والآن أصبح مليون و800 ألف جنيه .