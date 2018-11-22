نتنياهو يعين ايلى زامير نائباً لرئيس الأركان الإسرائيلى الجديد

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أصدر قراراً مساء اليوم الخميس بتعيين اللواء ايلى زامير نائباً لرئيس الأركان الجديد أفيق كوخفى.

وقالت الصحيفة أن "زامير" عمل كرئيسا للجبهة الجنوبية فى السابق كما عمل فى منصب السكرتير العسكرى لرئيس الوزراء .

وكانت لجنة تعيين كبار المسؤولين الإسرائيليين، صادقت أول أمس الثلاثاء، على تعيين اللواء أفيف كوخافى رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلى خلفا لغادى آيزينكوت الذى تشارف ولايته على الانتهاء.