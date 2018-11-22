الرئيسية أخبار عاجلة نادى الداخلية: التحقيق مع علاء عبد العال بسبب واقعة الزمالك الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:38 م مباراة الزمالك والداخلية كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني إضافة تعليق صرح اللواء عثمان الدسوقي المدير التنفيذي لنادي الداخليه بإجراء تحقيق مع الكابتن علاء عبد العال المدير الفني لما بدر منه اثناء مباراة الفريق مع نادي الزمالك. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الزمالك يهزم الداخلية بهدف قاتل فى الدقائق الأخيرة ويغرد فى صدارة الدورى مباراة الزمالك والداخلية الزمالك الداخلية شغب مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج 196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020 الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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