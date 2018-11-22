منظمة خريجى الأزهر فى بريطانيا تطلق مشروع "ثقافة أنا وأنت" للتعريف بسماحة الإسلام

أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى بريطانيا، مشروعاً جديداً بعنوان"ثقافة أنا وأنت" لترسيخ قيم المواطنة بين أفراد المجتمع بكل أطيافه والتعريف بسماحة الدين الإسلامى.

يأتي تدشين المشروع استمرارًا لمجهودات المنظمة في نشر صحيح الدين الإسلامى بكل الوسائل الحديثة، واستجابة للدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى منتدى شباب العالم لتصحيح مفاهيم الخطاب الدينى.

وأكد الإمام عرفان جنيش عضو فرع المنظمة ببريطانيا أن المشروع يؤكد على أهمية التعايش السلمي بين أفراد المجتمع بصرف النظر عن المعتقدات الدينية وأن الدين لله والوطن للجميع ويقوم البرنامج على تدريب وتأهيل شباب الجامعات البريطانية على أهمية التعاون مع الآخر لتنمية المجتمع وأن رسالة جميع الأديان السماوية هى تنمية روح المحبة والإخاء "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا".