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مميش: عبور 57 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.7 مليون طن

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:26 ص
مميش: عبور 57 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.7 مليون طن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس، عبور 57 سفينة، بحمولة 3.7 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

 

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة 1.8 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "mogbms Maersk" التى ترفع علم الدنمارك، بحمولة 200 ألف طن، قادمة من المغرب ومتجهة إلى عمان.

 

وعبرت 29 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.9 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية،"msc clera"  بحمولة 196 ألف قادمة من هولندا ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

 
 
 

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