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مقتل 5 طلاب فى انفجار عبوة ناسفة بمدينة الموصل شمالى العراق

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:47 ص
مقتل 5 طلاب فى انفجار عبوة ناسفة بمدينة الموصل شمالى العراق الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أفادت مصادر أمنية عراقية،اليوم الخميس، بمقتل 5 طلاب نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهم إلى المدرسة فى ناحية الشورة بمدينة الموصل شمالى العراق.

وقال المصدر، وفقا لما ذكرته قناة "لإخبارية" العراقية، إن مجموعة من الطلاب كانوا يستقلون سيارة، وفى طريقهم إلى المدرسة لقوا حتفهم بعد انفجار عبوة ناسفة".مضيفا أن عدد القتلى خمسة، ولا توجد أنباء حتى الأن عن وجود مصابين.

وشهدت الموصل فى الأيام الأخيرة بعض الأحداث الأمنية بتفجير عبوات ناسفة وسيارات مفخخة، منذ تحريرها عام 2017.

 


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