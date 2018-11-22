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مقتل 25 عنصرا من داعش فى قصف للتحالف الدولى شرق الفرات

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:07 ص
مقتل 25 عنصرا من داعش فى قصف للتحالف الدولى شرق الفرات طيران التحالف الدولى ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن ما لايقل عن 25 عنصرا من تنظيم داعش قتلوا فى قصف نفذته طائرات التحالف الدولى شرقى نهر الفرات.

وأضاف المرصد - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الخميس - أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن دمرت عربة مفخخة لتنظيم داعش قبل وصولها إلى حقل التنك النفطى على الضفاف الشرقية لنهر الفرات ، فيما قصفت طائرات التحالف مواقع للتنظيم فى الجيب الأخير الخاضع لسيطرة التنظيم فى ريف دير الزور الشرقى ".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت ، الثلاثاء الماضى، القيادى فى تنظيم "داعش" الإرهابى حجى عبد الناصر على لائحة الإرهابيين الدوليين.. وهو يشغل منصب ما سمته "والى دير الزور" فى تنظيم "داعش".

 


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