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مطار القاهرة يشهد انطلاق 197 رحلة دولية وداخلية وتجارية خلال 24 ساعة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:55 م
مطار القاهرة يشهد انطلاق 197 رحلة دولية وداخلية وتجارية خلال 24 ساعة مطار القاهرة
كتب - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، انطلاق 197 رحلة دولية وداخلية وتجارية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل جميعها نحو 21 ألف راكب من مختلف الجنسيات.

 

وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران منفردة 107 رحلات دولية وداخلية وتجارية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وكان من ضمنها 29 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى لليوم الخميس انتظاما فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة

 

وقامت فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة على تشجيع حركة السياحة الداخلية، وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية، تنفيذاً لتعليمات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى. 

 


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