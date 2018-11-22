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مصطفى السيد يدعو وزارة الصحة لتجربة العلاج بالذهب على مرضى الأورام

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:58 م
مصطفى السيد يدعو وزارة الصحة لتجربة العلاج بالذهب على مرضى الأورام العالم الدكتور مصطفى السيد
كتبت أمل علام
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كشف العالم الدكتور مصطفى السيد، خلال مؤتمر الطيور المهاجرة، والمنعقد حاليا بمدينة الأقصر، أن نتائج العلاج بنانو الذهب على الحيوانات حققت نسب شفاء مرتفعة، ويمكن تجربته على البشر المصابين بالسرطان، ولكن وزارة الصحة لازالت لم توافق على ما قدمته بعض المراكز مثل المركز القومى للبحوث وقصر العينى.

وأضاف فى تصريح خاص لـــ "اليوم السابع "،خلال المؤتمر الذى يعقد برئاسة كل من الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق ، والدكتورة ابتسام سعد الدين أستاذ علاج الأورام بطب القاهرة ، أن هناك من الكثير من المرضى ينتظرون العلاج بنانو الذهب والذى يتمتع بدرجة امان وفعالية كبيرة ،مضيفا:"قمنا بنشر نتائج  7 أبحاث تم نشرها فى أكبر المجلات العلمية الأمريكية فى هذا الموضوع "نانو الذهب "بعد ان حقق الشفاء للحيوانات الكبيرة دون ارتداد الورم" .

وأشار إلى أنه من أهم مميزات الذهب أنه يفتقد للسمية الموجودة فى الكثير من الأدوية ، وأنه يقضى على الورم تماما وذلك من خلال التخلص من جذور السرطان ، حيث أن الخلايا عند محاربتها تتحرك إلى مكان آخر، ولكن باستخدام نانو الذهب لا تستطيع الخلية السرطانية أن تسير إلى مكان اخر فى الجسم

ودعا وزارة الصحة إلى الموافقة على  استخدام نانو الذهب وتجربته على البشر بعد نجاحه فى الحيوانات بدلا أدوية السرطان والجراحة، وبما تشمله هذه الطرق من مضاعفات ، موضحا أنه فى أمريكا تم تجربته على اثنين من المرضى ونجح فى القضاء على سرطان المبيض، ولكن بطريقة أخرى مختلفة عن الطريقة التى نستخدمها، وحاليا يتم استخدامه على عدد أكبر من الحيوانات.

 

 


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