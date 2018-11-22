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مصر للطيران تسبر 107 رحلة من مطار القاهرة لنقل أكثر من 8 آلاف راكب

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:13 م
مصر للطيران تسبر 107 رحلة من مطار القاهرة لنقل أكثر من 8 آلاف راكب مطار القاهرة الدولي
كتب - محمد طنطاوى
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سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الخميس 107 رحلة جوية داخلية ودولية وتجارية من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى المطارات والمدن العالمية والعواصم العربية والمدن السياحية المصرية وعلى متنها 8 الاف و151 راكب.  
 
وسيرت الشركة 29 رحلة جوية إلى المطارات والمدن السياحية والأثرية المصرية لنقل  أكثر من ألفي سائح سائح مصري وأجنبي مع بداية الموسم الشتوي، حيث تسير مصر للطيران رحلات منتظمة إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ضمن خطة ترويج السياحة الداخلية. 
 
وقامت فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لانهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. 
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني. 

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