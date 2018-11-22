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مصرع 2 وإصابة 5 فى حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى بدار السلام بسوهاج

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:43 م
مصرع 2 وإصابة 5 فى حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى بدار السلام بسوهاج حادث تصادم-ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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شهد طريق فرعى بناحية قرية القوصة دائرة مركز دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج منذ قليل وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالموز وسيارة ملاكى نتج عن التصادم وفاة 2 وإصابة 5 من مستقلى السيارة الملاكى.

 

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعى أمام قرية القوصة دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين.

 

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق وقادها الرائد محمد حماد رئيس مباحث مركز دار السلام والرائد كريم علام معاون مباحث المركز بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة ملاكى نتج عنه وفاة هانى حسن محمود ورابعة محمود أحمد ربة منزل وإصابة أميرة أحمد محمود والأمير أحمد محمود وهشام بطيخ عبدالحميد وهيثم حسن مختار وآخر جار نقله.

جار الدفع بسيارات الإنقاذ لفتح الطريق وإعادة حركة السير أمام السيارات وانتداب المهندس الفنى لبيان سبب الحادث وتحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

 

 


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