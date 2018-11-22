video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مسجون بالجيزة يقتل زميله بالحجز.. والمحكمة تعاقبه بالسجن المشدد 7 سنوات

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:59 م
مسجون بالجيزة يقتل زميله بالحجز.. والمحكمة تعاقبه بالسجن المشدد 7 سنوات محكمة -أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 7 سنوات لمسجون بقسم شرطة الجيزة، لاتهامه بقتل زميله بعد نشوب مشادة كلامية بينهم داخل الحجز.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى وعضوية المستشارين جاب الله محمد جاب الله، والدكتور أشرف اللمساوى، وميسرة الدسوقى

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم "مصطفى محمود" محبوس، 29 سنة، ميكانيكى، قتل المجنى عليه أحمد عبد المنعم عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية المصممه على قتله لسبق خلاف بينهما وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيضا "سكين" وما أن أظفر به حتى سدد له طعنة بمنطقة الصدر تسببت فى مقتله.

وقال سامح محمد أمام هيئة المحكمة، بأنه إبان تواجده بحجز قسم شرطة الجيزة، حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأول بإخراج سلاح أبيض "سكين" من الفراش الخاص به فحاول المجنى عليه استخلاصه منه فسقطا أرضا، وحال نهوض المجنى عليه، عاجله المتهم بطعنه بالسلاح حوزته استقرت بمنطقة الصدر فسقط المجنى عليه متأثرا بجراحه فهبوا لنجدته بالطرق على باب الحجز حتى حضر أحد الضباط وقام بنقله إلى المستشفى ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وقال محمود سعيد نقيب شرطه، بأنه ابان تواجده بديوان قسم شرطة الجيزة، وحال استلامه مهام عمله تبلغ له من الرقيب مصطفى سيد محمد وأمين شرطة أحمد فاروق، والمعنيين خدمة على الحجز الخاص بالقسم، نشب مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه، فانتقل للحجز للاستيضاح الأمر وبمجرد فتح الباب أبصر المجنى عليه ملقى أرضا مضرجا بدمائه وبه إصابة بمنطقة الصدر وآنذاك أبصر المتهم واقفا وبيده اليمنى سلاحا أبيضا "سكين" فاستخلصه منه وقام بالتحفظ على المتهم واستدعاء الإسعاف لنقل المجنى عليه والذى وفاته المنية عقب وصوله للمستشفى، وبمواجهة المتهم أقر له بتعديه على المجنى عليه مستخدما السلاح حوزته.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المشدد 3 سنوات لعاطل لاتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج

السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بهتك عرض طفلة فى البدراشين

عقوبه القتل العمد

قتل مسجون

قسم الجيزه

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة