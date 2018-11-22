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مسجلات آداب يدرن مركزا وهميا لعلاج الإدمان بالإسكندرية والأمن ينقذ 18 ضحية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:19 م
مسجلات آداب يدرن مركزا وهميا لعلاج الإدمان بالإسكندرية والأمن ينقذ 18 ضحية المتهمين بعد القبض عليهم
كتبت : دينا الحسيني
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بدأت نيابة العامرية ثان برئاسة المستشار حسن مجدي أباظه رئيس النيابة التحقيقات بشأن ضبط ثلاث مراكز وهمية لعلاج الإدمان بمنطقة الكينج مريوط بالإسكندرية يشرف عليها مسجلو خطر من بينهم اثنين من السيدات المسجلات آداب اللاتى انتحلن صفة طبيبات لعلاج الإدمان.

وقامت قوة من مديرية أمن الأسكندرية في وقت سابق بمداهمة 3 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، يدير أحدهم اثنين من  فتيات الليل المسجلات آداب واللاتي انتحلن صفه أطباء، وقمن بالنصب على أسر الفتيات اللاتي يعالجن من الإدمان ، تم القبض علي المتهمين وإنقاذ 18 فتاة، و16 شابا.

 
 
 
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كانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة جرائم  الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بمديرية أمن الأسكندرية برئاسة العقيد علي ماجد بشأن قيام بعض المسجلين الخطر بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية منتحلين صفة أطباء متخصصين في علاج الإدمان، وانتشار مراكز علاجية في أماكن بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية وإدارتها بدون ترخيص.

ونجحت الجهود بإشراف اللواء شريف رؤوف مدير مباحث الأسكندرية في  تحديد أحد هذه المراكز بمنطقة كينج مريوط بمعرفة "زينب . م . م"، مواليد 83 مسجلة آداب عامه تحت رقم 8018 مقيمة بدائرة قسم أول الرمل والسابق اتهامها فى 3 قضايا آداب، والمدعوة "هبه  . ا . ع"، مواليد 84، ومقيمة بدمنهور بالبحيرة، والسابق اتهامها في 4 قضايا مخدرات وآداب عامة، وكذلك "علي . ا"، مواليد 78، حارس الفيلا المستخدمه كمركز لعلاج الإدمان والسابق إتهامه في قضيه سلاح بدون ترخيص .

ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الأسكندرية بالتنسيق مع قسم العلاج الحر بمديرية الصحه ، وتم استهداف المركز بقوة أمنية وضبط 18 فتاة وتم ضبط أدوية محظورة  ، وتبين أن المسجلات يقمن بالنصب علي أسر الفتايات بإيهامهن بعلاج بناتهن في حين أنهن يقمن باستغلالهن في ممارسة الدعاره دون وعيهن بعد إعطائهم جرعة هيروين يومياً .

 

وفي ذات السياق تمكن قسم مكافحة جرائم الهجرة الغيرشرعية للإتجار بالبشر بمديرية أمن الأسكندرية أيضاً من مداهمة مركزين آخرين بالكينج مريوط يديرهما "محمد . أ"، مواليد 80، والسابق اتهامه في قضيه مخدرات ، و"خالد . س"،  مواليد 86 ، السابق إتهامه في قضيه مخدرات، و"طلعت . ف" ، مواليد 86 عامل، و"محمد . ا"، مواليد 87 ، وبمداهمته تم ضبط 16 شابا من متلقي العلاج، وتم غلق الثلاث مراكز وتولت النيابة التحقيقات.

 

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