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الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:29 ص
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مزارعون يحتجون فى مومباي الهندية للمطالبة بحقوق في أراض وتسهيلات لقروض

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:24 ص
مزارعون يحتجون فى مومباي الهندية للمطالبة بحقوق في أراض وتسهيلات لقروض مظاهرات بالهند
رويترز
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خرج عشرات الآلاف من المزارعين فى ولاية مهاراشترا بغرب الهند فى مسيرة إلى مدينة مومباى عاصمة الولاية اليوم الخميس للمطالبة بتسهيلات فى القروض ونقل ملكية أراضى غابات إلى سكان القرى الذين يزرعون تلك المنطقة منذ عقود.

وهذه أحدث احتجاجات من المزارعين ضد حكومة الولاية التى يقودها حزب بهارتيا جاناتا الذى يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودى، والذى يواجه انتخابات عامة فى مايو بالإضافة لانتخابات فى عدة ولايات خلال الأسابيع المقبلة.

ومنح المزارعون الهنود أصواتهم بأغلبية كبيرة لمودى فى 2014. لكن تراجع الدخول فى المناطق الريفية يهدد بتقويض هذا الدعم العام المقبل.

وردد المحتجون هتافات تطالب بنقل ملكية الأراضى وتعويضات عن المناطق التى أصابها الجفاف أثناء مسيرتهم فى شوارع مومباى مقر عدد من الشركات الكبيرة والبنك المركزى.

وقال رمسينج باوارا الذى انضم لاحتجاج مماثل فى مارس عندما وعدت حكومة الولاية بحسم مسألة حقوق الأراضى "على مدى أجيال نزرع هذه الأرض لكننا لا نملكها على الورق".

وأضاف باوارا الذى يزرع نحو 4.94 فدان من أراضى الغابات فى غرب الهند "مرت أكثر من ثمانية أشهر منذ وعدت الحكومة بحل مشاكلنا لكن لم يحدث شيء".

 

 

 


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