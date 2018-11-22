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مدع يابانى: لا أستطيع التعقيب على ما إذا كان كارلوس غصن أقر بالمزاعم ضده

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:23 ص
مدع يابانى: لا أستطيع التعقيب على ما إذا كان كارلوس غصن أقر بالمزاعم ضده كارلوس غصن
رويترز
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قال شين كوكيموتو نائب المدعى العام لطوكيو اليوم الخميس إنه لا يستطيع التعقيب على ما إذا كان كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة نيسان أقر بالتهم الموجهة له بارتكاب مخالفات مالية.

وأضاف أن غصن محتجز فى مركز اعتقال بطوكيو وأن محكمة دائرة طوكيو أقرت أمس الأربعاء حبسه لمدة عشرة أيام.

واعتقل غصن يوم الاثنين بعد أن كشف تحقيق داخلي أجري بناء على بلاغ من مرشد عن أنه ارتكب مخالفات فيما يبدو تشمل استخدام أموال الشركة لأغراض شخصية وتقديم بيانات غير صحيحة عن دخله الشخصي على مدى سنوات. 


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