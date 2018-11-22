محافظ كفر الشيخ يوجه بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة الذى تسلم مهام منصبه، اليوم الخميس، بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وبحث معه عدد من الملفات الزراعية وتحسين أحوال المزارعين وسبل دفع عملية التنمية الزراعية بالمحافظة، بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام، والمستشار مبروك حجاج المستشار القانونى للمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر القرار رقم 1627 لسنة 2018 بتكليف المهندس محمد عبد الله، للعمل وكيلًا لوزارة الزراعة بكفر الشيخ، خلفًا للمهندس عبد الرافع عبد العظيم، الذى بلغ السن القانونية للمعاش، وكان "عبدالله" يشغل من قبل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، قبل نقله للعمل وكيلًا لوزارة الزراعة بمحافظة دمياط، والذى انتقل بعدها للعمل وكيلًا لوزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، إلى أن تولى منصبه الجديد وكيلاً لوزارة الزراعة بكفرالشيخ.

وعلى جانب أخر بحث محافظ كفر الشيخ،عدد من الملفات المالية والميزانية مع المحاسب على الطباخ المدير عام الشئون المالية، والمحاسب مختار طه مدير عام الحسابات بالديوان العام، للوقوف على مستجدات موقف الصناديق الخاصة الموجودة بالمحافظة والأرصدة الخاصة بها، وكيفية تعظيم موارد المحافظة لسداد الالتزامات المالية للجهات المختلفة .