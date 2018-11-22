محافظ دمياط: عرض نموذج المدفن الصحى للقمامة على مجلس المحافظين

عرضت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، نموذج المدفن الصحى للقمامة، والذى نفذته الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمنطقة العصر على اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الذى أبدى إعجابه بالفكرة وطلب عرضه على مجلس المحافظين المقبل من أجل تعميمه على باقى المحافظات.

وتتلخص فكرة النموذج فى وجود عدد من صناديق القمامة تحت الأرض يتم رفعها بنظام الهيدروليك لتفريغها بسيارات المكبس.

وأشادت الدكتورة منال عوض بهذا النموذج الذى سيحدث نقلة كبيرة فى منظومة النظافة والذى سيقلل وجود تراكمات للقمامة بالشوارع مما سيساعد على الارتقاء بالمنظومة العامة للنظافة ورفع المظهر الحضارى والجمالى.

ووجهت المحافظ بالبدء فورا فى عمل دراسة لتكرار هذا النموذج وخاصة بجوار المدارس والمستشفيات حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمرضى مؤكدة رعايتها لكافة الأفكار الايجابية للتعامل مع مشكلة القمامة ومكافحة التلوث.

من جانبه قال اللواء أحمد عبد المنصف رئيس مركز ومدينة أنه سيتم إنشاء 4 صناديق أخرى بالجهود الذاتية بعد نجاح الفكرة.

وأوضح "عبد المنصف" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسته لتحديد المواقع التى سيتم إنشاء المدافن الصحية بها والتى ستكون أمام المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية الحيوية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، موضحا أن هناك 450 طن يوميا يتم رفعها من مركز ومدينة دمياط.

وأكد "عبد المنصف" أنه تم تجربة الفكرة وخرجنا ببعض الملاحظات سنضعها فى الحسبان عند إنشاء الصناديق الجديدة بحيث تكون أكبر حجما لتستوعب كميات القمامة الكثيفة مؤكدا أن الصندوق الواحد يتكلف 55 ألف جنيه.