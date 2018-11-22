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محافظ المنيا يشهد جلسة صلح بين عائلتين بقرية البرجاية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:30 ص
محافظ المنيا يشهد جلسة صلح بين عائلتين بقرية البرجاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
كتب فريق المحافظات
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شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، يرافقه اللواء مجدى عامر مدير الأمن، جلسة صلح نظمتها لجنة المصالحات بالمنيا والعمدة عثمان عبدالرحمن، عضو مجلس النواب، بين عائلتي علي المنافلي، ومحمد موسي شرابين، بقرية البرجاية بمركز المنيا، حيث تم إنهاء الخلافات والخصومات الثأرية في جو يسوده الرضا بين أطراف العائلتين.
 
حضر جلسة الصلح أعضاء لجنة المصالحات بالمنيا والدكتور أحمد طلب، وكيل الازهر، والشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من نواب البرلمان، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
 
وأشاد المحافظ خلال كلمته بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن المنيا ولجان المصالحات وكبار العائلات في القضاء على عادة الثأر خاصة في صعيد مصر وحقن الدماء ودعم مبادرات الصلح بين العائلات المتخاصمة لتحقيق الاستقرار والأمن والأمان داخل المجتمع.
 
وأكد المحافظ على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن لتحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح.
 

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